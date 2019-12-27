Корвет «Гремящий» выполнил испытательные стрельбы по воздушной цели в Баренцевом море

Головной корвет проекта 20350 «Гремящий», продолжающий серию государственных ходовых испытаний на Северном флоте, выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море.

Вчера после завершения проверки систем и механизмов при стоянке на якоре в Кольском заливе корвет вышел в море и отработал взаимодействие с авиацией. Облёт радиотехнического вооружения корабля выполнил экипаж самолёта Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корвет гремящий прошёл допуск к выполнению стрельб артиллерийскими установками А-190 и АК-630, а затем выполнил стрельбы по имитированным воздушным целям.

Корвет «Гремящий проходит испытания на Северном флоте с 13 ноября. Сначала он прибыл из Балтийска в Беломорскую военно-морскую базу. В Белом море корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям.