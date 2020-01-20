Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море

Корабль начал подготовку к межфлотскому переходу на Балтику. Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и начал подготовку к межфлотскому переходу на Балтику.

Корабль успешно завершил намеченную программу испытаний в полигонах Северного флота. В Белом море корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям. В Баренцевом море он провёл стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия.

Как сообщает пресс-служба СФ, последним элементом испытаний стала отработка буксировки корабля, которую корвет провёл вместе с буксиром СБ-523 на минувшей неделе.

Корвет «Гремящий», построенный на Северной верфи (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), проходил испытания на Северном флоте с 13 ноября 2019 года. В настоящее время он находится в главной базе этого флота Североморске.