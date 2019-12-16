Корвет «Гремящий» завершил серию испытаний в Белом море

Головной корвет проекта 20350 «Гремящий», завершил серию испытаний в Белом море и приступил к межбазовому переходу. На днях корабль прибудет в главную базу Северного флота – Североморск.

На завершающем этапе испытаний экипаж корвета отработал взаимодействия с авиацией Северного флота. Облёт радиотехнических систем и комплексов корабля совершили экипажи вертолётов Ка-27.

Как сообщает пресс-служба СФ, ранее в Белом море новейший российский корвет выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по надводной и ещё одним «Калибром» - по наземной цели. Обеспечили стрельбы экипажи кораблей и судов Беломорской военно-морской базы во взаимодействии с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Испытания корвета «Гремящий» продолжались ровно месяц. Корабль прибыл в Беломорскую ВМБ Северного флота 13 ноября из Балтийска.