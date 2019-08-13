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Мурманская область. Арктика13.08.19 12:39

«Костёр единения» в Туломе собрал гостей и участников празднования Международного дня коренных народов мира

В минувшие выходные село Тулома гостеприимно встретило участников празднования Международного дня коренных народов мира.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрей Сахаров, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, председатель Саамского собрания Самь Соббар Полина Харыбина. Гостей приветствовали глава Кольского района Андрей Малхасян, глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава сельского поселения Тулома Максим Сентищев.

В ходе официальной церемонии были вручены благодарственные письма. Так, от Мурманской областной Думы награду получили Алексей Герасимов и Ирина Лаврова – активные члены территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Тулома». Этой наградой отмечено их участие в проекте возрождения культуры скольт-саамов «Шедмушь», в рамках которого была восстановлена древняя технология по изготовлению изделий из рыбьей кожи. Благодарственными письмами Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области награждены Ирина Павленко и Константин Герасимов – председатели общин коренных малочисленных народов саами «Тулома» и «Лопарская». Благодарственными письмами были отмечены старожилы села Тулома: Зоя Цыбранкова, Мария Ганюшкина, Валентина Дубинчик, Татьяна и Петр Герасимовы.

Участники праздничных мероприятий познакомились с выставкой традиционного саамского костюма из коллекции Центра народов Севера и Ассоциации кольских саамов, экспозицией картин саамского художника Галины Скрябиной и эксклюзивной коллекцией изделий из рыбьей кожи общины «Тулома». На празднике развернулась красочная выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества коренных народов, её участники могли сфотографироваться с северными оленями общины «Лопарская» и дружелюбной сибирской хаски фермерского дома «Мишкин дом». Также все желающие приобрели продукцию из оленины, узнали секреты саамского мастерства на мастер-классе по плетению из шерсти, и, конечно, угостились традиционной саамской ухой по-туломски.

Концертную программу праздника украсили выступления исполнительницы традиционного саамского луввьт Анфисы Агеевой, традиционных и современных саамских песен Марины Гринчук и Александры Гавриловой, саамского барда Ивана Матрехина и Ирины Бельтюковой с песнями на финском языке. Для гостей выступили участники саамского фольклорного коллектива «Таввял иннк», образцового коллектива ансамбля танца «Радость», народного коллектива ансамбля русской песни «Родник», народного самодеятельного коллектива хора украинской песни «Лелеки», зажигательного дуэта Нины Кветкиной и Юрия Травникова, дуэта «Мега» и кружка жестового пения Мурманской региональной общественной организации инвалидов всероссийского общества глухих, исполнители Татьяна Виноградова и Геннадий Дорошенко.

Завершающий праздник саамский обряд «Костер единения» собрал гостей в дружный хоровод. Пока разгорался огонь все желающие загадывали свои желания и передавали их саамскому нойду Надежде Фениной. По мнению нойда, загадывать желания нужно про любовь и здоровье, нельзя желать денег и богатства, так как духи не знают, что такое деньги и исполнить желание не смогут.

Общественный порядок охраняли казаки Кольского хуторского казачьего общества во главе с атаманом Игорем Гуменным.

Международный день коренных народов мира ежегодно проходит на территории Мурманской области, в нашем регионе стало доброй традицией проводить этот праздник в разных городах и селах, где проживают представители коренного малочисленного народа Кольского полуострова – саамы.

Место проведения Международного дня коренных народов мира в 2020 году обсудят на ближайшем заседании Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области.

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