Кот Учёный приехал в гости к ребятам детского оздоровительного центра «Гандвиг»

Передвижная детская библиотека побывала в детском оздоровительно-образовательном центре «Гандвиг». Младшие школьники, отдыхающие в оздоровительном центре, совершили медиапутешествие по сказочному лесу «Однажды в сказочной стране», с помощью Кота Учёного познакомились с видами и жанрами сказок, родословной сказочных героев Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Змея Горыныча, а затем сдали экзамен на знание волшебных заклинаний. Завершилось занимательное путешествие веселой игрой-разминкой по мотивам русской народной сказки «Кот, лиса и петух».

Старшеклассники приняли участие в патриотическом турнире «Флот. История. Россия», во время которого вспомнили о Днях воинской славы, связанных с великими победами русских военных моряков – битве при Гангуте, Чесменском и Синопском сражениях, об истории создания самого молодого флота России – Северного морского флота, о боевых подвигах военных моряков и летчиков морской авиации в годы Великой Отечественной войны. Победители турнира получили в подарок замечательные книги из серии «Что есть что».