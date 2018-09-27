Котельной здесь быть!

Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по строительству новой блочно-модульной котельной по улице Фестивальная.

Котельная предназначена для обеспечения теплоснабжения жилых домов, социально значимых учреждений и объектов в районе улицы Фестивальной. Она будет практически полностью автоматизирована и соответствовать всем требованиям экологической безопасности.

— На строительной площадке ведутся земляные работы, в ближайшее время рабочие приступят к закладке фундамента для оборудования и строительству мазутохранилища, — рассказал Андрей Сысоев. — Котельная будет простроена в сроки, установленные федеральным законодательством. Планируется, что к началу отопительного сезона 2019 года объект будет введен в эксплуатацию.

Напомним, в конце 2015 года ФГУП «Мурманский морской рыбный порт» был приватизирован. Предприятию перешло имущество, в том числе — котельная, обслуживающая дома на улицах Фестивальная, Новосельская, Песочная, Заречная, Подгорная, Пригородная. Новые собственники решили снять с себя социальную нагрузку. В 2016 году АО «ММРП» официально уведомило администрацию города о прекращении ресурсоснабжающей деятельности. Около 100 семей, проживающих на улицах Новосельская, Песочная и Заречная были расселены.

Специально для обеспечения теплоснабжения в домах по улицам Фестивальная, Подгорная, Пригородная городские власти приняли решение построить новую котельную. До этого момента АО «ММРП» является единой теплоснабжающей организацией и обеспечивает теплоснабжением (через ЦТП по ул. Фестивальная, находящегося в эксплуатационной ответственности АО 20 потребителей: 14 многоквартирных домов; 1 социально-значимый объект (детский сад МДОУ № 41); 4 прочих потребителя (ЗАО «Северный морской инженерный сервис», ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» (2 здания), ФБУ «Мурманский центр стандартизации и метрологии», здание поликлиники № 1).