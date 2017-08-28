Котельные Мурманска проведут пробные топки

Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска информирует о проведении опробования систем теплоснабжения. МУП «Мурманская управляющая компания» (угольная и дизельная котельные) проведёт пробные топки в период с 29 по 31 августа.

ПАО «Мурманская ТЭЦ» проведёт пробные топки в период: с 4 по 6 сентября – Восточная котельная, 6 по 8 сентября – Центральная котельная, с 11 по 13 сентября – Южная котельная.

АО «Мурманэнергосбыт» проведёт пробные топки в период: с 4 по 6 сентября – котельная «Роста», котельная «Абрам-Мыс», с 6 по 8 сентября – котельная ТЦ «Росляково-1», котельная ТЦ «Росляково Южное», с 12 по 14 сентября – котельная «Северная».

Пробная топка проводится в течение 72 часов с целью проверки готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей, а также внутридомовой системы теплоснабжения к началу отопительного периода и выявления скрытых дефектов.

Отопительный период в жилищном фонде города Мурманска в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6.05.2011 № 354, начнётся со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, в соответствии с постановлением администрации города Мурманска.