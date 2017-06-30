Коварная женщина – северянка обокрала своего знакомого на рыбалке, пока он спал в палатке

В полицию г.Полярные Зори поступило сообщение о преступлении от жителя Мончегорска 1978 года рождения. Мужчина сообщил, что в конце мая текущего года находился на рыбалке в Полярнозоринском районе вместе со своими знакомыми. Трое мончегорцев, специально приехав на реку Пиренга, ночевали в палатке. Проснувшись на утро, заявитель обнаружил, что из кармана его брюк пропали 2700 рублей, при этом знакомые – гражданские супруги, которые находились с ним на рыбалке – в краже не признались.

По факту в МО МВД России «Полярнозоринский» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Потерпевший и его знакомые уехали в Мончегорск.

Пригласив сожителей к себе в гости спустя некоторое время для совместного распития спиртных напитков, заявитель спросил их, кто же из них всё-таки совершил кражу, так как рядом с палаткой никого кроме них троих не было. Мужчина и женщина не признавались в совершении преступления, тогда потерпевший вызвал полицию.

Полицейские доставили мужчину и женщину в отдел полиции г.Мончегорска для проведения дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее судимая за кражу женщина 1978 года рождения призналась в краже денежных средств. Злоумышленница воспользовалась тем, что её сожитель и потерпевший уснули, и тайно вытащила из одежды знакомого деньги. Похищенные денежные средства она уже потратила.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время жительнице Мончегорска предъявлено обвинение в краже, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За совершенное деяние ее может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.