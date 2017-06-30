Невозможно представить Мурманск без взметнувшихся в небо стрел портальных крановДепутаты областной думы проголосовали за создание общественной молодёжной палаты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.06.17 11:17

Коварная женщина – северянка обокрала своего знакомого на рыбалке, пока он спал в палатке

В полицию г.Полярные Зори поступило сообщение о преступлении от жителя Мончегорска 1978 года рождения. Мужчина сообщил, что в конце мая текущего года находился на рыбалке в Полярнозоринском районе вместе со своими знакомыми. Трое мончегорцев, специально приехав на реку Пиренга, ночевали в палатке. Проснувшись на утро, заявитель обнаружил, что из кармана его брюк пропали 2700 рублей, при этом знакомые – гражданские супруги, которые находились с ним на рыбалке – в краже не признались.

По факту в МО МВД России «Полярнозоринский» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Потерпевший и его знакомые уехали в Мончегорск.

Пригласив сожителей к себе в гости спустя некоторое время для совместного распития спиртных напитков, заявитель спросил их, кто же из них всё-таки совершил кражу, так  как рядом с палаткой никого кроме них троих не было. Мужчина и женщина не признавались в совершении преступления, тогда потерпевший вызвал полицию.

Полицейские доставили мужчину и женщину в отдел полиции г.Мончегорска для проведения дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее судимая за кражу женщина 1978 года рождения призналась в краже денежных средств. Злоумышленница воспользовалась тем, что её сожитель и потерпевший уснули, и тайно вытащила из одежды знакомого деньги. Похищенные денежные средства она уже потратила.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время жительнице Мончегорска предъявлено обвинение в краже, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За совершенное деяние ее может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палата
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
29.06.17: Сегодня депутаты Мурманской областной думы завершают свою работу и отправляются на «летние каникулы». Как ваша жизнь изменилась от работы региональных законодателей в этом году?Проголосовало: 225 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире12:40«Перед рассветом». Художественный фильм (16+)14:05«Хорошие новости». Информационная программа14:30Мультфильмы (0+)15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25Специальный репортаж (12+)
-PRO ДеньгиВ России отмечается рост объёма безналичных платежей с использованием банковских карт и увеличение краж денег с нихЭкономика России выправляется, но работающие пенсионеры остаются жертвой антикризисного плана-PRO ВалютуДоллар подрос, евро почти не изменилсяКурс евро снизился почти на 19 копеек, а доллара – почти на 46 копеек-PRO Энергетику«Норникель» реконструирует распределительную подстанцию в МончегорскеФилиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» повысил надёжность электроснабжения населённых пунктов на юге Мурманской области-PRO ЖКХСевероморцы жалуются на некачественную уборку придомовых территорийПлановые отключения в Мурманске на 30 июня-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыДепутаты, поработав над социальными законопроектами, отправились на отдых«Платон» стал строже к водителям большегрузов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения