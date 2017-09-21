Коварный план США - проще купить Россию, чем воевать с нейВ Кировске проводятся испытания противолавинного комплекса «Нурис»
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Мурманская область. Арктика21.09.17 10:02

Коварный план США - проще купить Россию, чем воевать с ней

В преддверии начала новой «холодной войны» в США рассматривают новые возможности сдерживания России. И сегодня специалисты пришли к выводу, что воевать с РФ не стоит, проще «купить государство» - это более рационально и не так затратно, как при активных военных действиях. Подробности сообщил американский журнал «American Interest», передает «Политическая экспертиза».

Автор материала Владислав Иноземцев сообщил, что только в 2017 году расходы Америки на военные нужды составят 589 миллиардов долларов. И этот факт заставил американское руководство задуматься. В итоге в США поняли, что Западу не нужно растрачивать собственные ресурсы, если в РФ нет правителя на подобие Сталина, которым движет идеология. Сегодня мир существенно изменился и в России стало много предпринимателей, которые хранят свои деньги в иностранных банках и имеют на Западе недвижимость.

Эта информация позволяет сделать очевидный вывод: Запад должен относиться к России не как к государству, а как к корпорации. И в таком случае проще не воевать, а купить своего конкурента, включив его в состав крупного конгломерата. В данном случае речь идёт не о приобретении территорий или людей, а о покупке активов российских компаний, которые политическая элита считает своей собственностью.

Американский журнал предлагает оценить сделку по совокупности стоимости всех российских компаний, чьи акции размещены на Московской бирже. Согласно имеющейся информации, на 1 августа 2017 года общая стоимость активов составляла 33,6 триллиона рублей или 559 миллиардов в долларовом эквиваленте. Иноземцев отметил, что полученную сумму необходимо увелить еще в полтора-два раза, так как кроме акций компаний на бирже, есть еще частные активы и доходы от государственный унитарных корпораций. Поэтому общая сумма для выкупа государства будет составлять 1,1-1,2 триллиона долларов.

Иноземцев подчеркнул, что российские компании имеют хорошую прибыльность и приносят ежегодно своим владельцам около 85 миллиардов, а владельцы зачастую отправляют средства за границу. Автор предположил, что США может предложить собственникам «справедливую цену» - например, 2 триллиона долларов. Это многократно превышает чистый годовой доход. По мнению американского журнала, бизнесмены из России не устоят перед таким предложением и с радостью всё отдадут.

Владислав Иноземцев обратил внимание, что некоторые считают сумму в 2 триллиона слишком большой. Однако эксперт в этом не уверен и напомнил, что США только на войну в Ираке потратили 4,79 триллиона. Да и в целом для Америки эта сумма не столь велика, что доказывается действиями ФРС США, который в рамках программы QE раздал банкам 3,5 триллиона долларов. А потому 2 триллиона – это очень маленькая сумма денег за устранение самой большой угрозы для США.

В завершение необходимо отметить, что идея о скупке России выглядит очень красиво в теории, но на практика она может столкнуться с многочисленными сложностями. Необходимо понимать, что российские власти вряд ли будут разрешать торговать активами, если поймут, что США стремятся скупить на корню все акции. Кроме того, законы рынка никто не отменял, и быстрая продажа ценных бумаг повлечет резкий скачок в цене. Таким образом, речь будет идти уже не о 2 триллионах. А это ставит под сомнение весь «коварный план» Запада.

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