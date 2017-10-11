Мурманская область. Арктика11.10.17 12:25
Ковдорчанин примет участие в Международной программе «Объединенные космосом» на базе Всероссийского детского центра «Орленок»
С 5 по 25 октября 2017 года на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» проходит Международная смена «Объединённые космосом». Мурманскую область представляет обучающийся 8 «Б» класса школы №1 Ковдора Александр Бисаев, победитель конкурсного отбора (руководитель Юлия Владимировна Шамбер, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 1 г. Ковдора).
Основные мероприятия Международной смены связаны с личностью Юрия Алексеевича Гагарина. В программу включены проведение акции «Гагаринский диктант», библиоигры по книгам о первом космонавте, тематические занятия «Гагаринские чтения», учебные занятия в Детской астрономической обсерватории, беседы по истории современной пилотируемой космонавтики, встречи с летчиками-космонавтами.
Комментарии
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Последние комментарии
Драйвер
11.10.17 06:16
А****о подготовились, хорошо подготовили трассу, особенно в понедельник, минус три соотечественника в полном расцвете сил... * - купюры внесла редакция.
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Known
10.10.17 22:54
Информация не соответствует действительности в части организатора отбора, https://minenergo.gov.ru/node/8351
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Бурак Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
10.10.17 20:25
Извините, я допустила ошибку в некоторых словах. т. к. писала комментарий, находясь в возбуждённом и разгоряченном состоянии. Мне это, конечно, непростительно (я филолог по образованию) -"...реализу
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