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Мурманская область. Арктика11.10.17 12:25

Ковдорчанин примет участие в Международной программе «Объединенные космосом» на базе Всероссийского детского центра «Орленок»

С 5 по 25 октября 2017 года на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» проходит Международная смена «Объединённые космосом». Мурманскую область представляет обучающийся 8 «Б» класса школы №1 Ковдора Александр Бисаев, победитель конкурсного отбора (руководитель Юлия Владимировна Шамбер, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 1 г. Ковдора).

Основные мероприятия Международной смены связаны с личностью Юрия Алексеевича Гагарина. В программу включены проведение акции «Гагаринский диктант», библиоигры по книгам о первом космонавте, тематические занятия «Гагаринские чтения», учебные занятия в Детской астрономической обсерватории, беседы по истории современной пилотируемой космонавтики, встречи с летчиками-космонавтами.

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