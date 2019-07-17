Ковдорчанке, обвиняемой в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

В отношении 18-летней жительницы города Ковдора Мурманской области судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

14 июля следователями следственного отдела по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области девушка была задержана по подозрению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, 1924 года рождения. Установлено, что она приходилась потерпевшему правнучкой.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по версии следствия, 10 июля злоумышленница причинила пожилому человеку телесные повреждения, используя камень, целенаправленно подобранный на улице. После нанесения ударов по голове своего родственника, девушка приняла меры к поиску денежных средств, которые могли находиться в квартире.

В настоящее время ковдорчанке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), она дает признательные показания.

Следствием будут установлены мотивы совершения преступления, в том числе отрабатывается версия о причастности девушки к незаконному обороту запрещенных веществ. Расследование уголовного дела продолжается.