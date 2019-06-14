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Мурманская область. Арктика14.06.19 09:30

Крабовыми аукционами заинтересовались компании, которые этим бизнесом не занимались – Илья Шестаков

Об экологических аспектах вылова морепродуктов, перспективах лососевой путины в 2019 году и крабовых аукционах рассказал замминистра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью РИА «Новости» в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2019.

– Если переходить к крабовым аукционам, получило ли Росрыболовство информацию от компаний, заинтересованных в получении квот?

– Мы видим очень много компаний, которые заинтересованы в участии в аукционах. Причем большое количество – именно компании, которые крабовым бизнесом не занимались. Мы ожидаем ажиотажный спрос, цены будут достаточно серьёзные, что позволит нам еще больше наполнить федеральный бюджет.

– Когда пройдут первые аукционы по распределению инвестиционных квот на добычу крабов?

– Сейчас мы работаем над подготовкой необходимой нормативно-правовой базы, это не такая простая задача. Мы разрабатываем соответствующие постановления, провели согласительное совещание с ведомствами. Ожидаем, что до конца июля мы примем основную нормативно-правовую базу и дальше начнем непосредственно процедуру проведения аукционов.

– Будут ли предъявляться к судам-краболовам особые требования с точки зрения технологий и оснащенности оборудованием?

– Настоящая редакция закона этого не предполагает. Но мы сейчас обсуждаем с отраслевым сообществом, что, возможно, да, предусмотрим дополнительные требования. Думаю, что мы вынесем это на решение правительства. С одной стороны, мы не хотим перегружать бизнес какими-то избыточными требованиями, с другой стороны, есть риск, что мы построим суда, которые не смогут эффективно работать.

– По вашим оценкам, скажется ли принятие закона по крабовым аукционам на работе судостроителей, есть ли опасения, что снизится число заказов на суда?

– Суда-краболовы – это небольшие суда и более понятные верфям с точки зрения размерного ряда, к тому же менее сложные в технологическом плане. Поэтому, наоборот, мы думаем, что количество предприятий, которые смогут участвовать в строительстве судов, будет больше. Смогут подключиться в том числе верфи Дальнего Востока, для которых это будет вполне экономически оправдано.

– Неоднократно появлялись высказывания, что в Арктике к 2050 году пластика будет больше, чем рыбы. Согласны ли вы с этим?

– Действительно, тенденция есть. Загрязнение Северного Ледовитого океана пластиком очень серьёзное. Это большой вызов, и нужно серьёзно подходить к решению этого вопроса. Думаю, что нам придётся работать над ужесточением требований по наличию на судах пластиковой посуды и пластика в целом.

С точки зрения рыболовной отрасли мы сейчас думаем о возможном ужесточении требований к оставленным орудиям лова. Не только пластик загрязняет океан. Сейчас это запрещено, но каких-то жёстких санкций за это нет, а должны быть более серьёзные административные штрафы.

– Требуются ли новые меры для стимулирования обновления рыбопромыслового флота в России?

– Состояние рыбопромыслового флота сейчас неудовлетворительное. За счёт механизма инвестиционных квот мы планируем обновить до 25% мощности флота на Дальнем Востоке и 65% на Северном бассейне.

Конечно, нужны и другие меры поддержки, которые мы сейчас прорабатываем с Минпромторгом: это компенсация капитальных затрат до 30% при строительстве малотоннажных и среднетоннажных судов для тех бассейнов, где механизм инвестиционных квот не применим, то есть в Азово-Черноморском, Каспийском и Западном.

Плюс планируются меры поддержки в рамках поправок в Налоговый кодекс. Ставки сбора на водные биоресурсы, которые добываются на новых судах, построенных на российских вервях, получат льготу до 85%. По сути, такие компании будут платить только 15%.

 

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