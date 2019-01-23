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Мурманская область. Арктика23.01.19 08:25

Краеведческие премьеры состоится в библиотеке

24 января в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоятся традиционные Краеведческие премьеры. Библиотека проводит их уже более 20 лет. Это очень востребованная форма работы, так как книги писателей-земляков неизменно вызывают широкий интерес общественности.

На данном мероприятии будет представлен весь краеведческий блок литературы, поступившей в библиотеку в 2018 году – своего рода итог литературно-издательской деятельности в регионе за год.

Наряду с маститыми писателями – Дмитрием Коржовым, Надеждой Большаковой, молодыми писателями, участников события познакомят с новыми литературными именами и их первыми книгами.

Гостями и участниками «премьер» будут издатели, деловые партнеры библиотеки, библиотекари детских и школьных библиотек Мурманска, представители общественности, руководители учреждений, СМИ. В частности, министр экономического развития Мурманской области Елена Михайловна Тихонова представит социальный проект – книгу для дошкольников, младших школьников, семейного чтения «Азбука Мурманской области». Издание в доступной форме для этой категории читателей расскажет об особенностях жизни в арктическом регионе, природных богатствах края. Эти знания, безусловно, будут необходимы в учебной деятельности. А помогут рассказать о ней обучающиеся 2 класса гимназии № 5 г.Мурманска.

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