Краеведческие премьеры состоится в библиотеке

24 января в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоятся традиционные Краеведческие премьеры. Библиотека проводит их уже более 20 лет. Это очень востребованная форма работы, так как книги писателей-земляков неизменно вызывают широкий интерес общественности.

На данном мероприятии будет представлен весь краеведческий блок литературы, поступившей в библиотеку в 2018 году – своего рода итог литературно-издательской деятельности в регионе за год.

Наряду с маститыми писателями – Дмитрием Коржовым, Надеждой Большаковой, молодыми писателями, участников события познакомят с новыми литературными именами и их первыми книгами.