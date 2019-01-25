Краеведческие премьеры состоялись в библиотеке

24 января в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялись очередные традиционные Краеведческие премьеры. Библиотека проводит их уже более 20 лет, и неизменно они вызывают интерес общественности.

На мероприятии был обстоятельно представлен весь краеведческий блок литературы, поступившей в библиотеку в 2018 году как своего рода итог литературно-издательской деятельности в регионе за прошедший год.

Гостевой ряд не вместил всех писателей, издателей, представителей общественности, правительства Мурманской области, которые были приглашены на «премьеры». Наряду с маститыми – Дмитрием Коржовым, Надеждой Большаковой, Михаилом Орешетой, Ильей Виноградовым, Алевтиной Самсыка, участвовали и молодые авторы, с именами которых с удовольствием знакомилась публика в зале: библиотекари детских и школьных библиотек города, руководители учреждений культуры, обучающиеся гимназии № 5.

Открыла Краеведческие премьеры книга для дошкольников, младших школьников, семейного чтения «Азбука Мурманской области». Её в дар библиотеке передала во время своего визита 28 декабря 2018 года министр экономического развития правительства Мурманской области Елена Михайловна Тихонова, которой и принадлежит идея создания книги. Представили «Азбуку» в зале заведующая сектором конгрессно-выставочной деятельности Министерства экономического развития Зоя Александровна Ефимова, автор текста Максим Югов, юный 11-летний эксперт Лиза Зайкова. А помогли «украсить» первое ее представление обучающиеся 2-а и 4-а классов гимназии № 5 Мурманска, за что были поощрены книгой-премьером от Министерства. Доброго пути, новая книга!

Более 40 книг из 367 поступивших в фонд в предыдущем году было презентовано на Краеведческих премьерах сотрудниками библиотеки в нескольких тематических блоках: «Большой России малый уголок», «Дыхание Арктики», «Мурман литературный», «Детская литература», информационно-библиографические издания краеведческого отдела.

Впереди у библиотекарей главной детской библиотеки региона многочисленные выездные презентации этих книг в населенных пунктах Мурманской области. «Азбука Мурманской области» будет передана в муниципальные библиотеки края.

Сопровождала Краеведческие премьеры акция гашения с Мурманским филиалом «Почта России» тематических почтовых открыток, посвященных 50-летию Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.