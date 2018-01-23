Краеведческие премьеры состоятся в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

25 января в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдут традиционные краеведческие премьеры. Специалисты школьных библиотек города, посещающие «Клуб общение», познакомятся с комплексом литературы, поступившей в отдел краеведения в 2017 году, - это книги, посвященные истории городов Мурманска и Мурманской области, литература об освоении Арктики, об экологии, новые книги для детей и юношества, тематические издания краеведческого отдела библиотеки.

Гостями мероприятия станут известные авторы книг: Михаил Орешета, Дмитрий Ермолаев и молодые писатели - Татьяна Березюк, Екатерина Панфилова, издатели. В рамках мероприятия состоятся презентации новых книг и будет работать книжный киоск.