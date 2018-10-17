Краеведческий маршрут по Заозерску

Штаб юных экскурсоводов Центра культуры и библиотечного обслуживания и волонтеры местного Корпуса региональной общественной организации Волонтеры Победы совершили путешествие по городу с посещением памятных и исторических мест Заозерска: аллеи Славы, памятника военным строителям – создателям города.

Сотрудники Центра культуры и библиотечного обслуживания ознакомили подрастающее поколение с истоками становления и развития города Заозерска.

Впечатлили юношество и биографии легендарных морских адмиралов и офицеров – Героев Советского Союза и Героев России, чья служба связана с подводными атомоходами, в разные годы входившими в состав 1-й Краснознаменной флотилии АПЛ Северного флота и ее преемницы - 11 дивизии АПЛ Северного флота.

Краеведческий маршрут был организован в рамках выполнения проекта «Комната боевой славы: мы память бережно храним». Будущие краеведы активно осваивают важные теоретические аспекты и практические приемы экскурсионной работы. В контексте проекта школьники приобретают ценные историко-краеведческие знания, без которых невозможно стать настоящим патриотом и достойным гражданином нашей великой страны - России.

Проект действует при активной поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социально – значимых проектов.