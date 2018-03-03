Краеведческий музей приглашает мурманчан на открытие выставки «Не позволяй душе лениться»

6 марта в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Не позволяй душе лениться». Впервые выставка Мурманского регионального общероссийского отделения общественной организации «Дети войны» откроется на базе Мурманского областного краеведческого музея.

Жителям Мурманской области широко известны такие творческие проекты организации, как «Ступени жизни», «Окно в новый мир», «Никто не забыт…», «Золотые свадьбы», «Детей войны», «День рождения пожилого человека». Об организации выставки творческих работ члены общественной организации «Дети войны» задумывались давно. Накануне празднования Международного женского дня эту идею удалось воплотить в жизнь.

На выставке будет представлено более 100 работ, выполненных в различных техниках: бисероплетения, лоскутного шитья, вышивки, декупажа.

Все работы заслуживают внимания и высокой оценки. Огромное уважение и восхищение вызывают неуёмная энергия и творческая активность людей, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Посетителям музея будет интересно увидеть резную деревянную шкатулку, созданную Валерием Ивановичем Шаньгиным, мозаику, кропотливо выложенную умелыми руками Людмилы Григорьевны Кузнецовой, яркую солнечную картину из шерсти, выполненную Татьяной Степановной Клименко и многое другое.