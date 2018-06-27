Красиво работать не запретишь областным судьям

Новое здание областного суда по ул. Полярные Зори будет состоять из двух помещений по 5 и 6 этажей каждое. В здании появятся лифт, душевые, спортзал и буфет.

Управление Судебного департамента в Мурманской области разместило закупку на строительство нового здания Мурманского областного суда. Стоимость строительных работ составит 780 миллионов рублей.

Источником финансирования является федеральный бюджет, средства выделены по целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы». Конкурсные процедуры по определению подрядчика состоятся 28 июня. Срок сдачи объекта до десятого декабря 2020 года включительно.

Подрядчику предстоит воплотить весь цикл работ: от нулевого цикла и строительства здания, до прокладки сетей, пожарной сигнализации, наладки теплопункта и уборки строительного мусора. На нём же лежат все вопросы безопасности:

Как пишет sud51.com, проектную документацию готовило ЗАО «Инженерный центр», компания расположена в Мурманске на Егорова, 14.

Как следует из конкурсной документации, новое здание областного суда будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером № 51:20:0002086:88. Этот участок находится недалеко от пересечения улиц Гвардейская и Полярные зори, рядом со стадионом и спортивным клубом «Икс-фит».

На этом участке расположено недостроенное офисное здание. Оно будет реконструировано для нужд областного суда, рядом появится шестиэтажная пристройка с подвалом. В шестиэтажной части будет расположен лифт, общая площадь двух зданий составит 8,8 тысяч квадратных метров. По проекту предусматривается постоянное нахождение в зданиях 166 служащих:

По проекту предусмотрены пять залов по гражданским делам (один 60 кв. метров, четыре - по сорок), шесть залов для уголовных дел (три для заседаний в режиме видеоконференции, два - с клеткой, одно для заседаний с участием присяжных заседателей). Для каждого зала предусмотрена совещательная комната. Для ознакомления с делами запланирован отдельный кабинет с барьером.

Также проектом предусмотрены 43 кабинета судей, 22 кабинета для помощников судей и 12 для секретарей судебных заседаний

По паре кабинетов получат прокуроры и адвокаты.

Из неожиданного - запланировано отдельное помещение для комнаты психологической разгрузки, спортзал с раздевалками и душем. Появится помещение буфета с двумя помещениями для приёма пищи. Три помещения архива (для оконченных дел - 300 квадратов), десять камер для подсудимых по четыре кв. метра,

Решится вопрос и с уборными - по два на каждом этаже для сотрудников, три для граждан на первом этаже, помещения председателя суда получат отдельную душевую.

Предусматривается использование прилегающей территории - там должны появиться парковка и гараж для автомобилей судебного департамента.