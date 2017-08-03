Красивое мошенничество: косметологический центр в Мурманске обманул около 70 клиентов

В полицию Мурманска в октябре-ноябре прошлого года поступили обращения жителей областного центра по фактам совершенных в отношении них мошенничеств. Проверку по обращениям граждан проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску.

Обманутые клиенты салона красоты, который располагался в центре Мурманска в одном из торговых комплексов, сообщили полицейским, что при первоначальном обращении за якобы бесплатными процедурами они под влиянием персонала заключали договоры на оказание платных оздоровительных и косметических услуг. Одна процедура стоила порядка 8 тысяч рублей, клиентам предлагалось пройти около 10 таких процедур. При этом многие из клиентов непосредственно в салоне оформляли банковские кредиты на оплату косметических услуг.

Однако в октябре 2016 года руководство салона в нарушение договорных обязательств с клиентами прекратило деятельность центра. Услуги, уже оплаченные потерпевшими, по факту оказаны им не были, при этом учредители организации покинули Мурманскую область.

Всего в полицию обратилось около 70 обманутых клиентов салона. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила не менее 6 миллионов рублей.

Следственной частью СУ УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения лиц, причастных к совершению деяния.