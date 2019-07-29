Красное знамя Мурманского морского торгового порта – на вечном хранении

Сразу несколько значимых дат, связанных с историей Мурманского морского торгового порта, приходятся на июль. Так, 28 июля 1966 года указом Президиума Верховного Совета СССР Мурманский морской торговый порт был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А в июле 1945 года на вечное хранение предприятию было передано Красное знамя Государственного Комитета обороны.

Напомним, что за годы войны самоотверженный труд мурманских портовиков неоднократно получал высокую оценку. Так, Мурманский морской торговый порт четыре раза был удостоен переходящего Красного знамени Государственного Комитета обороны. А в июле 1945 года за проявленного мужества в годы Великой Отечественной войны наградное знамя было вручено коллективу на вечное хранение.

Сегодня Красное знамя бережно хранится в холле здания управления АО «ММТП» как знак памяти о подвиге портовиков военной поры, символ уважительного отношения к истории родного предприятия и традициям Мурманского морского торгового порта.