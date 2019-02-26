Красноярский «Енисей» и мурманский дождь играли против ХК «Мурман»

Близится к завершению первый этап чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге. В воскресенье, 24 февраля, «Мурман» принимал на своём поле пятнадцатикратного чемпиона страны и четырёхкратного обладателя Кубка мира – красноярский «Енисей». Матч проходил в непростых погодных условиях. Соперникам пришлось играть под дождём. Из-за луж на льду игроки часто использовали верховые передачи.

На 5-й минуте нападающий гостей Алмаз Миргазов распечатал ворота хозяев. Северяне вскоре сравняли счёт после назначенного арбитром пенальти, который реализовал форвард Эдуард Кондратьев – 1:1. Равновесие длилось недолго. Полузащитник красноярцев Семён Чупин вывел свою команду вперёд. Сибиряки имели возможность забить ещё, но голкипер Максим Янов не раз спасал нашу команду.

Во втором тайме игра шла на встречных курсах. Жёлто-чёрные были близки к тому, чтобы восстановить баланс сил. Однако «Енисею» удалось забить третий гол. На 77-й минуте наш защитник Азат Ахатов нарушил правила в штрафной площади. Судья назначил двенадцатиметровый, и шведский легионер Патрик Шострём точным ударом поразил цель. В концовке матча Миргазов заставил Янова вынимать из сетки четвёртый мяч.

В итоге подопечные Сергея Чернецкого уступили с результатом – 1:4. С 29 очками они занимают одиннадцатое место в турнирной таблице.

В среду, 27 февраля им предстоит принимать иркутский клуб «Байкал-Энергия». Начало матча в 18.30.