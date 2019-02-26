В 2018 году в Мурманской области снизилось количество выявленных поддельных банкнотСледственный комитет РФ открыл «горячую линию» для жалоб о давлении на бизнес
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.02.19 08:25

Красноярский «Енисей» и мурманский дождь играли против ХК «Мурман»

Близится к завершению первый этап чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге. В воскресенье, 24 февраля,  «Мурман» принимал на своём поле пятнадцатикратного чемпиона страны и четырёхкратного обладателя Кубка мира – красноярский «Енисей». Матч проходил в непростых погодных условиях. Соперникам пришлось играть под дождём. Из-за луж на льду игроки часто использовали верховые передачи.

На 5-й минуте нападающий гостей Алмаз Миргазов распечатал ворота хозяев. Северяне вскоре сравняли счёт после назначенного арбитром пенальти, который реализовал форвард Эдуард Кондратьев – 1:1. Равновесие длилось недолго. Полузащитник красноярцев Семён Чупин вывел свою команду вперёд. Сибиряки имели возможность забить ещё, но голкипер Максим Янов не раз спасал нашу команду.

Во втором тайме игра шла на встречных курсах. Жёлто-чёрные были близки к тому, чтобы восстановить баланс сил. Однако «Енисею» удалось забить третий гол. На 77-й минуте наш защитник Азат Ахатов нарушил правила в штрафной площади.  Судья назначил двенадцатиметровый, и шведский легионер Патрик Шострём точным ударом поразил цель. В концовке матча Миргазов заставил Янова вынимать из сетки четвёртый мяч.

В итоге подопечные Сергея Чернецкого уступили с результатом – 1:4. С 29 очками они занимают одиннадцатое место в турнирной таблице.

В среду, 27 февраля им предстоит принимать иркутский клуб «Байкал-Энергия». Начало матча в 18.30.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТакими гордится страна, или Заслуги перед Отечеством чаще отмечают у звонкоголосых, чем у офицеров
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПартия власти проведёт единый день предварительного голосования
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Виктор
25.02.19 07:22
Специально перед камерами почистили.Я на этой улиц чуть бампер не оставил.Только на тракторах можно ездить.
Комментарий к новости:Коммунальные страдания, или Нечего на снег пенять, коли работать не хочешь!
Василий
25.02.19 07:21
С пенсионным возрастом для мужчин наши законодатели и президент точно что-то намудрили. Даже если оценивать сообщения о смерти российских знаменитостей, о которых любят сообщать журналисты, и то видн
Комментарий к новости:В Москве - послание Федеральному Собранию, а в Самаре - гроб с покойником
Vjhtvfy
24.02.19 13:10
Многие жители нашей страны ещё во времена СССР оскомину набили от пустой болтовни генсеков и чиновников всех рангов. Поэтому к посланию и отношение соответствующее: пусть говорят - ветер дует, а пар
Комментарий к новости:В Москве - послание Федеральному Собранию, а в Самаре - гроб с покойником
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире15:55«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиРозничные цены на рыбу стабилизировались-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 36 копеек, евро - на 40 копеек-PRO ЭнергетикуНовый законопроект должен защитить людей от необоснованного повышения тарифов на электроэнергию-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 февраля-PRO Нефть и газПодарок судьбы, или Себестоимость добычи нефти в России составляет 25 долларов за баррель-PRO ЗаконыДепутаты Госдумы хотят оградить россиян от журналистских выдумок
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовал: 51 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика