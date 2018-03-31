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Мурманская область. Арктика31.03.18 07:10

«Красоток пенсионного возраста» приглашают на сцену

31 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова  пройдёт традиционный областной конкурс среди женщин элегантного возраста «Красотка пенсионного возраста». В соревновании примут участие женщины от 55 лет и старше из Мурманска, Оленегорска, Колы, Заозёрска и Териберки.

Претенденткам на звание «Красотка пенсионного возраста» необходимо подготовить домашнее задание. Зрители и члены жюри увидят визитные карточки «Пришла и говорю», во время которых конкурсантки представят себя в творческой форме. Этап «И красота, и мудрость, и талант» позволит дамам продемонстрировать свои творческие способности, а во время конкурса «Загадочная незнакомка» участницы покажут наряды и аксессуары, изготовленные собственноручно.

Все конкурсантки награждаются памятными дипломами и сувенирами. По результатам работы жюри в каждой возрастной категории присуждается диплом победителя.

Мероприятие направлено на стимулирование и поддержку активной жизненной позиции людей старшего поколения, привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности людей пожилого возраста как средство их самовыражения и реализации, а также на создание условий для реализации культурно – досуговых инициатив людей пожилого возраста и их творческого потенциала.

 

 

 

Комментарии

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27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 158 человек
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Последние комментарии

MotoRin
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