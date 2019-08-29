Кратковременное перекрытие движения автотранспорта на автоподъезде к селу Белокаменка

29 августа в связи с производством взрывных работ на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» с 19.00 до 20.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на автоподъезде к селу Белокаменка (км 0+000 - км 0+850). Перекрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге Мишуково–Снежногорск не потребуется.