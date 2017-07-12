Мурманская область. Арктика12.07.17 12:19
Кража одной бутылки водки может обойтись в четыре года лишения свободы
В полицию Кандалакши поступило сообщение от продавца одного из кафе о том, что мужчина похитил одну бутылку водки объёмом 0,5 литра стоимостью 500 рублей. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам задержали безработного, ранее неоднократно судимого жителя города Кандалакши 1976 года рождения.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание за совершение открытого хищения имущества - лишение свободы на срок до четырех лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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-АналитикаРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньше
-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 312 человека
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Последние комментарии
ViktoriJ
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