Крепчайший советский бетон с посланием потомкам не поддался современным мурманчанам

Сегодня мурманчане, глава муниципального образования Дмитрий Филиппов, глава администрации города Андрей Сысоев, депутат Госдумы Алексей Веллер и почётные гости приняли участие в торжественной церемонии вскрытия капсулы от жителей Мурманска 1967 года. Но праздничное мероприятие столкнулось с непредвиденными трудностями. После того, как подняли закладной камень над местом закладки капсулы и верхнюю плиту, участники действа увидели залитый бетоном блок, который оказался очень крепким и не поддался на удары строительного инструмента.

В какой именно части находится капсула, представители нынешнего поколения точно не знали, поэтому организаторам пришлось зачитать текст копии послания, которая хранилась в городском архиве. А как извлечь капсулу из крепчайшего бетонного блока советского прошлого, администрация города будет решать позже.

Участникам мероприятия напомнили, что в прошлом веке в годовщину 50-летия Октябрьской социалистической революции послание от мурманчан 60-х годов было запечатано в капсулу и зарыто в сквере около улицы Ленинградской. Почётное право положить письмо предоставили пионерке 8 класса Людмиле Родионовой, курсанту высшего мореходного училища Михаилу Нечаеву, Героям социалистического труда С. Бурмистрову, Д. Шайтанову и П. Баяндину, а также заместителю директора ПИНРО К. Лямину.

А вот зачитать текст послания через 50 лет доверили Вячеславу Ивановичу Мантурову, бывшему первому секретарю Мурманского горкома комсомола.