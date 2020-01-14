Крещения Господне - 17 купелей для северян

Православные мурманчане ночью с 18 на 19 января отметят праздник Крещения Господне. Самые отважные смогут окунуться в ледяную воду проруби на специально оборудованных площадках. В областном центре традиционно крещенские купания пройдут на Семёновском и Среднем озёрах.

Всего же на территории Мурманской области подготовят 17 купелей: Мончегорск - озеро Лумболка (в районе эллинга), Оленегорск - озеро Комсомольское, Апатиты - озеро Имандра (в районе нп. Тик-губа), Кировск - озеро Глубокое, Полярные Зори - озеро Пинозеро, Никель - озеро Куэтсъярви, Луостари - река Печенга, Ковдор - озеро Ковдоро, Варзуга - река Варзуга (напротив Успенской церкви), Ловозерский район, п. Ревда - водоем у профилактория, Снежногорск - озеро Арно, Полярный - озеро Торфяное, Гаджиево - озеро за домом № 81, ЗАТО Североморск - река Ваенга (в районе загородного парка), ЗАТО Видяево - река Урица (район Свято-Никольского храма).

На этой неделе совместными усилиями ведомств и органов власти начнётся подготовка и оборудование мест для купаний.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, в праздник Крещения на Кольском полуострове морозов не ожидается. В ночь с 18 на 19 декабря выпадет небольшой снег. По предварительным данным, температура воздуха на Крещение составит -8-10°.