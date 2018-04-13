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Мурманская область. Арктика13.04.18 08:20

Крейсер «Адмирал Кузнецов» должен вернуться в состав ВМФ в 2021 году после ремонта

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» должен вернуться в состав флота после ремонта в 2021 году, а сам ремонт предполагается завершить в 2020 году. Об этом заявил заместитель Министра обороны России Юрий Борисов.

«Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования. Есть договорённость с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот», – сказал Юрий Борисов журналистам.

Как уточнили в военном ведомстве, ремонт пройдёт на Мурманском судоремонтном заводе.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в октябре 2016 года корабельная ударная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий», в составе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», больших противолодочных кораблей «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря.

С ноября 2016 года по февраль 2017 года группировка выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии. На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33.

За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла «Адмирала Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории Сирии. По целям были нанесены удары крылатыми ракетами.

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Последние комментарии

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