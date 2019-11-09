Мурманская область. Арктика09.11.19 09:25
Крейсер «Князь Владимир» успешно выполнил испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море
Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Владимир» проекта «Борей-А», проходящий испытания в полигонах боевой подготовки Северного флота, успешно провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.
Стрельба по мишени была выполнена торпедой без боевой части.
Ранее экипаж РПКСН «Князь Владимир» выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону «Кура» на Камчатке, а затем - испытательную торпедную стрельбу по надводной цели.
Выполнение испытательных стрельб обеспечили силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.
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