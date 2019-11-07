Крейсер «Маршал Устинов» достиг «золотой» точки в Атлантическом океане

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Атлантическом океане, прошёл через так называемую «золотую» географическую точку Земли, где экватор пересекается с нулевым меридианом.

Каждому из моряков было выдано именное свидетельство о пересечении экватора в точке, с которой начинается отсчёт земных координат.

Температура морской воды и воздуха в районе экватора составляет более 22 и 27 градусов по шкале Цельсия соответственно.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ближайшее время российский ракетный крейсер продолжит выполнять задачи в Гвинейском заливе Атлантического океана. Планом дальнего похода предусмотрен деловой заход в порт одного из государств на западном побережье Африки.