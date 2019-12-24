Крейсер «Маршал Устинов» идёт на Родину черноморскими проливами

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода, приступил к проходу черноомрских проливов. В настоящее время корабль завершает проход пролива Дарданеллы, соединяющего Средиземное и Мраморное моря.

К вечеру РКР «Маршал Устинов» пройдёт Босфор и войдёт в Чёрное море, а завтра корабль должен прибыть в главную базу Черноморского флота – Севастополь.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота - Североморска - 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения приняли участие в учении Военно-Морского Флота России «Океанский щит-2019».

В течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

Как сообщает пресс-служба СФ, в конце ноября североморцы провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. В нём приняли участие фрегаты Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и Военно-морских сил ЮАР «Аматола», а также вспомогательные суда ВМС ЮАР.

На прошлой неделе РКР «Маршал Устинов», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406 вошли в Средиземное море.