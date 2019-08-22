Крейсер «Маршал Устинов» вошёл в Средиземное море

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» вошёл в Средиземное море через Гибралтарский пролив. В Средиземном море североморцы выполнят ряд военно-дипломатических задач, совершат деловые заходы в порты средиземноморских стран, проведут комплекс учений оборонительной направленности, в том числе во взаимодействии с кораблями других флотов ВМФ России.

Сегодня утром на корабле прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню государственного флага России. В ближайшее время экипаж крейсера совершит пополнение запасов топлива от среднего морского танкера «Вязьма», а также проведёт учение по противоподводно-диверсионной обороне отряда кораблей в ходе якорной стоянки на незащищённом рейде.

Как сообщает пресс-служба СФ, ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел 3 июля из Североморска для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада его экипаж принял участие в учении ВМФ «Океанский щит-2019». С момента выхода из базы корабль прошёл около семи тысяч морских миль.

Плавание отряда кораблей и судов обеспечения в дальней океанской зоне проходит под командованием начальника штаба дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Андрея Салошина.