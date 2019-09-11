Крейсер «Маршал Устинов» зашёл в Александрию

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, вчера совершил деловой заход в основанный Александром Македонским город-порт Александрия Республики Египет.

Визит североморцев продлится три дня. За это время корабль посетят Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Арабской Республике Египет и сотрудники российского посольства с семьями.

Для экипажа спланированы атобусные экскурсии по достопримечателностям древнего города. Они побывают в крепости Кайт-Бей, построенной на руинах знаменитого Александрийского маяка, осмотрят Римский амфитеатр и дворец Монтаза. Также моряки Северного флота сыграют товарищеский матч в футбол со своими египетскими коллегами.

Старший на походе - начальник штаба дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Андрей Салошин и командир крейсера капитан 1 ранга Владимир Кузьмин нанесут протокольные визиты должностным лицам порта Александрия и ВМС Египта.

Российский корабль будет также открыт для экскурсий.

Как сообщает пресс-служба СФ, ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении судов обеспечения вошёл в акваторию Средиземного моря 22 августа. Североморцы посетили Алжир, провели ряд учений. Планируется ещё ряд деловых заходов в порты средиземноморских стран.

Корабль вышел из главной базы Северного флота – Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипаж РКР «Маршал Устинов» принял участие в учении ВМФ «Океанский щит-2019».

С момента выхода из базы корабль прошёл около одиннадцати с половиной тысяч морских миль.