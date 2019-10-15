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Мурманская область. Арктика15.10.19 08:15

Крейсер «Маршал Устинов» зашёл в кипрский Лимасол

Вчера экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода, совершил заход в порт Лимасол (Республика Кипр). Ранее там находились суда обеспечения Северного флота танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406, которые действуют сейчас в Средиземном море по плану дальнего похода.

Стоянка российского корабля на Кипре продлится несколько дней. Планом делового захода  предусмотрено пополнение корабельных запасов топлива, воды, продовольствия и кратковременный отдых личного состава на берегу. Для моряков спланированы автобусные экскурсии не только в Лимасол, но  по историческим местам острова Кипр.

Командование отряда и крейсера нанесёт ряд протокольных визитов в порту Кипра. На борту РКР «Маршал Устинов» побывают представители российского дипломатического корпуса с семьями.

На прошлой неделе ракетный крейсер «Маршал Устинов» посетил греческий порт Пирей, после выхода из которого выполнил ряд плановых корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне. Также североморцы на переходе морем отработали организацию охраны и обороны корабля и провели операцию по подъему из воды обнаруженного плавсредства без экипажа.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении судов выполняет задачи в Средиземном море с 22 августа. Североморцы посетили Алжир, Египет, Турцию и Грецию, а суда обеспечения совершили деловые заходы на Кипр и в Грецию.

Как сообщает пресс-служба СФ, корабль вышел из главной базы Северного флота - Североморска - 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипаж крейсера принял участие в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019».

С момента выхода из Североморска корабль прошёл почти 17 тысяч морских миль.

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