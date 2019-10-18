Крейсер «Маршал Устинов» завершил деловой заход на Кипр

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода, вчера завершил деловой заход в порт Лимасол (Республика Кипр) и вышел в Средиземное море. Корабль взял курс на запад, где его ожидают суда обеспечения танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406.

Стоянка российского крейсера на Кипре продолжалась с 14 октября. За это время экипаж пополнил до установленных норм запасы топлива, воды и продовольствия. Также моряки отдохнули на берегу и побывали на автобусных экскурсиях по историческим местам острова Кипр.

В ближайшее время крейсер продолжит выполнять задачи по плану дальнего похода в Средиземном море, а в дальнейшем совершит переход в Атлантику.

Как сообщает пресс-служба СФ, ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении судов обеспечения вошёл в Средиземном море 22 августа. Североморцы провели ряд учений и посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр, а суда обеспечения совершили несколько деловых заходов на Кипр и в Грецию.

РКР «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипаж крейсера принял участие в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019».

С момента выхода из Североморска корабль прошёл 17 тысяч морских миль.