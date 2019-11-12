Крейсер «Маршал Устинов» завершил деловой заход в порт Малабо

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Центральной Атлантике, завершил деловой заход в порт Малабо – столицу Экваториальной Гвинеи, расположенную на острове Биоко в Гвинейском заливе. Главной целью визита стала демонстрация флага и укрепление международного военно-морского сотрудничества.

Российский крейсер находился в порту с 8 ноября. Сегодня утром он вышел в Атлантический океан и взял курс в точку рандеву с судами обеспечения – танкером «Вязьма» и спасательным буксиром СБ-406.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время стоянки в порту Малабо североморцы совершили несколько автобусных экскурсий по достопримечательностям города. Крейсер «Маршал Устинов» посетили представители российского дипломатического корпуса. Старший на походе - командир дивизии ракетных кораблей капитан 1 ранга Андрей Салошин и командир крейсера капитан 1 ранга Владимир Кузьмин нанесли ряд протокольных визитов официальным представителям принимающей стороны.