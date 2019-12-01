Крейсер «Маршал Устинов» завершил в Южной Атлантике учение с фрегатами ЮАР и КНР

30 ноября российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» завершил в Южной Атлантике учение с фрегатом военно-морских сил народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и фрегатом ВМС ЮАР «Аматола». Международное учение завершилось итоговой конференцией на борту фрегата ВМС ЮАР «Аматола», на которой моряки трёх стран подвели итоги совместной боевой учебы в море.

Манёвры проходили в южной части Атлантического океана в районе мыса Доброй Надежды в течение трёх дней. На первом этапе состоялось совместное учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. Боевые корабли отработали совместное тактическое маневрирование и провели артиллерийские стрельбы по морским целям, а также выполнили эпизод по противовоздушной обороне отряда кораблей.

Напомним, 29 ноября военные моряки трёх стран провели спасательное учение и отработали эпизод с освобождением захваченного судна с заложниками. На завершающем этапе международного учения главная роль была отведена бойцам из подразделений антитеррористической деятельности и досмотровых групп.

В ходе подготовки к практической части международного учения морские пехотинцы Северного флота провели несколько тренировок по освобождению захваченного корабля в порту Кейптауна.

По завершении первого совместного военно-морского учения Россия-Китай-ЮАР отряд кораблей Северного флота в составе РКР «Маршал Устинов», СБ-406 и танкера «Вязьма» взял курс на север Атлантики.

Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с РКР «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота - Североморска - 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения приняли участие в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019».

Как сообщает пресс-служба СФ, в течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

С начала дальнего похода корабли и суда отряда прошли более 26 тысяч морских миль.