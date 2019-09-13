Крейсер «Маршал Устинов» завершил визит в Египет

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» завершил деловой заход в египетский город-порт Александрия. Сегодня утром корабль вышел в Средиземное море и направился в точку рандеву с судами обеспечения: средним морским танкером «Вязьма» и спасательным буксиром СБ-406.

Визит экипажа продлился три дня. Североморцы совершили несколько сходов на берег, осмотрели исторические достопримечательности города: крепость Кайт-Бей, построенную на руинах знаменитого Александрийского маяка, римский амфитеатр и дворец Монтаза, сыграли товарищеский футбольный матч с египетскими военными моряками и пополнили запасы продовольствия.

На борту российского корабля побывали высокопоставленные гости, сотрудники российского посольства и делегации страны пребывания.

В ближайшее время крейсер воссоединится с судами обеспечения и отработает пополнение запасов топлива в открытом море.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении судов обеспечения вошёл в акваторию Средиземного моря 22 августа. Североморцы посетили Алжир и Египет, провели ряд учений. Планируется ещё ряд деловых заходов в порты средиземноморских стран.

Как сообщает пресс-служба СФ, корабль вышел из главной базы Северного флота – Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипаж РКР «Маршал Устинов» принял участие в учении ВМФ «Океанский щит-2019».

С момента выхода из базы корабль прошёл более одиннадцати с половиной тысяч морских миль.