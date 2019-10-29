Крейсер Северного флота «Маршал Устинов» отработал противовоздушную оборону во время стоянки на незащищённом рейде

Экипаж ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Атлантическом океане недалеко от западного побережья Африки, провёл тренировку по управлению средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для отражения условной атаки средств воздушного нападения противника при стоянке на незащищённом рейде.

В ходе тренировки были отработаны нормативы приведения радиолокационных станций и систем управления оружием в полную боеготовность. Проведена проверка готовности к поражению воздушных целей скорострельной малокалиберной артиллерией и зенитным ракетным комплексом «Форт» — аналогом сухопутного С-300.

Также во время якорной стоянки были проведены практические занятия с личным составом досмотровых групп по задержанию и досмотру условного судна-нарушителя. Выполнены мероприятия противоподводно-диверсионной обороны отряда кораблей. Проведён противодиверсионный осмотр винто-рулевой группы и подводной части корпуса крейсера, а также судов обеспечения — спасательного буксира «СБ-406» и танкера «Вязьма». Помимо учебно-боевых мероприятий экипаж крейсера пополнил запасы дизельного топлива от танкера с соблюдением всех мер экологической безопасности.

После завершения пополнения запасов корабли и суда Северного флота снялись с якоря и взяли курс в южном направлении. В настоящее время отряд продолжает плавание вдоль Африканского побережья в нейтральных водах Атлантического океана.

Как сообщает песс-служба СФ, в минувшее воскресенье 210 членов экипажа крейсера «Маршал Устинов» приняли участие в написании Географического диктанта.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота — Североморска — 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипаж корабля принял участие в учении Военно-Морского Флота России «Океанский щит-2019». В течение двух месяцев крейсер действовал в Средиземном море, где провёл ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр, а суда обеспечения совершили несколько деловых заходов на Кипр и в Грецию.

С момента выхода из Североморска корабль прошёл около 20,5 тыс. морских миль.