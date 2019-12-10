Крейсер Северного флота «Маршал Устинов» перешёл в Северное полушарие

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении спасательного буксира СБ-406 и среднего морского танкера «Вязьма» перешёл через экватор из Южного в Северное полушарие Земли. После выхода из территориального моря Южно-Африканской Республики отряд кораблей и судов Северного флота прошёл более 2000 морских миль.

Как сообщает пресс-служба СФ, военные моряки провели пополнение запасов топлива и воды от танкера и отработали несколько корабельных учений по отражению атак средств воздушного нападения условного противника, по противодействию возможным атакам маломерных быстроходных плавсредств, а также осуществили попутный поиск подводных лодок.

В ближайшее время отряд кораблей и судов Северного флота во главе с РКР «Маршал Устинов» будет двигаться на север вдоль побережья Африканского континента.

Дальний поход североморцев продолжится ещё около двух месяцев.