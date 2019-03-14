Крейсер Северного флота «Маршал Устинов» успешно прошёл «минные заграждения» на выходе в Баренцево море

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» отработал форсирование условных минных заграждений по протраленному фарватеру на выходе в Баренцево море.

Учение по минно-тральному обеспечению развёртывания надводных сил Северного флота обеспечила группа тральщиков Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков «Ельня» и «Коломна». В ходе учения минно-тральные корабли отработали совместное маневрирование и тактику применения контактных и акустических тралов, предназначенных для поиска морских мин в Кольском заливе Баренцева моря.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнил проход за тралами, выдерживая назначенные курс, скорость и дистанцию. Маневрирование проходило в сложных гидрометеорологических условиях.

Как сообщает пресс-служба СФ, после отработки противоминных задач базовые тральщики «Ельня» и «Коломна» вернулись в пункт постоянного базирования – Полярный, а экипаж крейсера продолжил совершенствование военно-морской выучки в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.