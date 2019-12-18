Крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вошёл в Средиземное море

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении спасательного буксира СБ-406 и среднего морского танкера «Вязьма» прошёл Гибралтарский пролив и вошёл в Средиземное море.

В ближайшее время отряд будет действовать в средиземноморском регионе по плану дальнего похода. Экипажи крейсера и судов обеспечения отработают пополнение запасов топлива и воды от танкера, а также проведут учение по обеспечению противодиверсионной обороне при стоянке на незащищённом рейде.

Отряд боевых кораблей Северного флота и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота - Североморска - 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения приняли участие в учении Военно-Морского Флота России «Океанский щит-2019».

Как сообщает пресс-служба СФ, в течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

В конце ноября североморцы провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. В нём приняли участие фрегаты военно-морских сил Народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и военно-морских сил ЮАР «Аматола», а также вспомогательные суда ВМС ЮАР.

Всего с начала дальнего похода корабли и суда отряда Северного флота прошли более 30 тысяч морских миль.