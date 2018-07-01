Мурманская область. Арктика01.07.18 10:53
Крейсерская шлюпочная гонка от Полярного до Североморска
Гонка началась в 10 часов в исторической флотской столице – городе воинской славы Полярном и завершится в главной базе флота – Североморске. Гребцы 9 шлюпок «Ял-6» пройдут десятимильную дистанцию по Кольскому заливу. Финишная черта – траверз причала № 1.
Как сообщает пресс-служба СФ, в состязаниях принимают участие как моряки, так и лётчики, и пехотинцы: команды Кольской флотилии разнородных сил, дивизии ракетных кораблей, частей объединения ВВС и ПВО, а также подводных сил и армейского корпуса.
Награждение победителей и призёров состоится на Приморской площади города Североморска.
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а что это вокруг водолаза сплошное радужное поле на воде? Кто это Кольский залив мазутом заливает?
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