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Мурманская область. Арктика11.08.17 14:37

Крейсеры Северного флота вернулись в Североморск после участия в Главном-военно-морском параде

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» прибыли в главную базу Северного флота Североморск, успешно завершив межфлотский переход после участия в Главном военно-морском параде на Кронштадском рейде.

Корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, принимавшие участие в параде, начали совместный переход в постоянные пункты базирования в составе отряда 31 июля. Управление отрядом осуществлялось с флагманского командного пункта на крейсере «Пётр Великий».

Во время перехода отряда, состоявшего из 12 боевых кораблей различного класса и водоизмещения, по Балтийскому морю были успешно отработаны задачи совместного маневрирования.

Сложные перестроения крупной группировки  продемонстрировали высокий уровень организации управления, военно-морской подготовки и слажености действий экипажей кораблей ВМФ России, действующих под единым командованием.

Экипажами крейсеров «Пётр Великий» и «Маршал Устинов», имеющих на борту самые мощные системы вооружения, были отработаны задачи противовоздушного, противолодочного и противокорабельного охранения группировки.

Североморцы выполнили практические боевые упражнения по поражению имитировнных воздушных целей корабельной артиллерией и зенитными ракетными комплексами малой и средней дальности.

На завершающем этапе перехода в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море в течение нескольких дней крейсеры провели тактическое учение группировки разнородных сил с отработкой действий корабельных противолодочных расчётов во взаимодействии с противолодочной авиацией.

Кроме того в ходе учения была отработана тактика применения главных комплексов ракетного оружия по условном надводным целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в  учении были задействованы экипажи самолётов Ту-142 и Ил-38 авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО.

 

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