Кристина Мошковская завоевала две золотых медали на Международных летних Баренц-играх

В норвежском городе Бодо прошли очередные летние Баренц игры, в которых принимали участие спортсмены из Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Спортсмены состязались в лёгкой атлетике, боксе, велосипедном спорте, футболе, стрельбе, пауэрлифтинге, спортивной гимнастике, дзюдо, спортивном ориентировании, стендовой стрельбе, настольном теннисе, гольфе. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья организовали соревнования по настольному теннису, боулингу и игре бочча.

В передаче флага представителям шведского Лулео, где в следующем году состоятся зимние Баренц игры, приняла участие юная параспортсменка из Оленегорска Мария Неруш.

В соревнованиях по настольному теннису учащаяся ДЮСШ «Олимп» Мошковская Кристина завоевала две золотых медали: в командном первенстве, совместно с нашими земляками из Апатитов и в личном женском зачёте.