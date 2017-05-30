Кристине Хрушковой, психологу КП-20, предстоит отстаивать честь Заполярного УФСИН в Санкт-Петербурге на конкурсе «Мисс УИС»

По результатам двух этапов - профессионального мастерства и творческого состязания- победительницей конкурса «Мисс-УИС-2017» стала психолог КП-20 (пос.Зеленоборский) Кристина Хрушкова. Звание «Первой вице-Мисс» жюри присудило инспектору уголовно-исполнительной инспекции Анне Павликовой. Второй вице-Мисс стала психолог СИЗО-1 Елена Пылаева.

По правилам любого конкурса необходимо выбрать победителя - на то он и конкурс. Но, справедливости ради, надо сказать, что задача перед членами жюри стояла непростая. И если с первым днём конкурса, о ходе которого «Арктик-ТВ» уже сообщало, было немного проще: там всё решала сухая статистика выбитых в тире очков, секунд, потраченных на бег и заплыв, количества правильных ответов на вопросы теста, то вот второй состязательный день доставил членам жюри немало мучительных минут выбора: было очень нелегко определить победительницу.

Все конкурсантки подарили гостям Дома культуры Ленинского округа настоящий фейерверк творчества, красоты и потрясающей энергетики. По единодушному мнению жюри и зрителей, на сцене был настоящий праздник, великолепный симбиоз артистичности, юмора, женственности и красоты.

Всем запомнилась блестящая постановка конкурса «Краса России», во время которого участницы в национальных костюмах рассказывали о красоте Заполярного края, о суровости Крайнего севера и теплоте души народов, населяющих его. Участницы использовали элементы национальных танцевальных движений, эпоса и музыки на основе этнической культуры, фольклора, историй и традиций родного края.

Бесспорно, самым весёлым стал юмористический конкурс «УИС-кино», в котором участницам необходимо было так озвучить отрывок из любого отечественного фильма, чтобы получился рекламный ролик профессии.

Все девушки блестяще справились с задачей, заставив зал смеяться от души великолепным юмористическим находкам при озвучивании на новый лад отрывков известных кинофильмов «Служебный роман», «Собачье сердце», Самый лучший день, «Чёрная молния».

Завершилась конкурсная программа настоящей феерией красоты - «Офицерским балом», на котором дамы в вечерних платьях исполнили со своими кавалерами торжественный танец-шествие полонез,

Оценивало конкурсанток представительное жюри, в состав которого вошли руководство и ветераны УФСИН России по Мурманской области, директор гостеприимного Дома культуры Ленинского округа Елена Титаренко, без которой сложно было бы создать этот праздник, работники культуры и образования, представители фитнес-индустрии. Наградой победительницам стали памятные дипломы, цветы и сертификаты.

Сотрудница ИК-18 Марина Коровина удостоилась титула «Мисс-элегантность». Ирина Фёдорова, инспектор ИК-16- «Мисс-очарование», а представительница от ИК-17 Наталья Грущенко награждена титулом «Мисс-обаяние».

По признанию участниц, конкурс подарил им незабываемые ощущения волнения, радости, гордости за себя и за избранную профессию. Независимо от результата все девушки остались довольны собой, приобретёнными на конкурсе знаниями и опытом, своими личными маленькими победами. А Кристине Хрушковой теперь предстоит отстаивать честь Заполярного УФСИН на следующем этапе «Мисс УИС», который состоится в Санкт-Петербурге в июне.