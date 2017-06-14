Кровавая разборка участников ДТП до приезда сотрудников ГИБДД

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение от очевидцев о том, что во дворе дома по улице Гаджиева происходит драка, ранен один из её участников. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Полицейские обнаружили пострадавшего – мурманчанина 1987 года рождения – с колото-резаными ранениями грудной клетки и левого бедра. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия был задержан подозреваемый в причинение вреда здоровью – житель Мурманска 1982 года рождения – и доставлен в отдел полиции.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили, что причиной конфликта стало ДТП: два автомобиля столкнулись на дворовой территории. Ожидая прибытия сотрудников ГИБДД, пассажиры одного из автомобилей, находившиеся в нетрезвом состоянии, стали ругаться с пассажирами и водителем другого автомобиля. Завязалась драка, в ходе которой водитель одного из автомобилей причинил ранения родственнику водителя второго автомобиля – мурманчанину 1987 года рождения.

Подозреваемый признался в деянии и рассказал, что ударил потерпевшего ножом, который выбросил до приезда полицейских.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее не судимого безработного мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.