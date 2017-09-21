Кровавая ревность

В полицию города поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1963 года рождения с ранением живота. Полученные потерпевшим травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Полицейские опросили потерпевшего и установили, что телесные повреждения ему причинила сожительница – ранее судимая за умышленное причинение лёгкой степени тяжести вреда здоровью жительница Мончегорска 1973 года рождения.

Женщина призналась в содеянном и пояснила, что причиной ее поступка стала ревность. Используя в качестве оружия нож, она в ходе ссоры ударила сожителя им в живот.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении безработной северянки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.