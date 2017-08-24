Кровавая ссора соседей из-за собаки послужила поводом обнаружения взрывчатых веществ у жителя п.Ковдозеро

В п.Ковдозеро произошла драка на улице между проживающими по соседству местными жителями. Поводом стали условия выгула собаки, принадлежащей одному из мужчин. Второй посчитал их ненадлежащими.

57-летний житель посёлка после конфликта поднялся домой, взял нож и с ним направился вновь выяснять отношения. В ходе словесной ссоры он ударил хозяина собаки ножом, причинив ему проникающее ранение.

Очевидцы происшествия вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали, в отношении подозреваемого пенсионера полицейские начали проверку по факту нанесения телесных повреждений.

В ходе неё при осмотре квартиры подозреваемого на ул. Комсомольская сотрудниками уголовного розыска была обнаружена и изъята жестяная банка с веществом тёмного цвета. Содержимое ёмкости направили на экспертное исследование. По заключению сотрудника ЭКЦ УМВД России по Мурманской области, оно является метательным веществом - промышленным дымным порохом весом около 200 грамм.

По словам мужчины, боеприпасы он приобрел случайно и очень давно, в советское время. Он хранил порох без определенных целей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В соответствии с санкцией статьи подозреваемого может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет и штрафом в размере 80 тысяч рублей.

По факту причинения телесных повреждений проводится проверка, требующая заключения судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам бут принято процессуальное решение.