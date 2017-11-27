Кровавая вечеринка в коммунальной квартире

В дежурную часть поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о том, что из коммунальной квартиры по улице Подстаницкого был госпитализирован мужчина 1976 года рождения с телесными повреждениями в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки. Врачи у пострадавшего квалифицировали травмы как причинившие тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшего и установили, что он, находясь на общей кухне, распивал спиртные напитки вместе с сожительницей и двумя соседями. Один из соседей оскорбил женщину. Потерпевший решил заступиться за сожительницу, на что сосед схватил кухонный нож и нанёс ему несколько ударов в область грудной клетки.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы установили подозреваемого - 1951 года рождения, и доставили в отдел полиции.

Мужчина признался в содеянном. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.