Кровавой поножовщиной был разрешён конфликт в п.Зеленоборский

В дежурную часть полиции Кандалакши поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи о том, что от дома по улице ул. Княжегубская п.Зеленоборский госпитализирован гражданин 1975 года рождения. У 42-летнего мужчины медики констатировали серьёзные травмы в виде ножевых ранений грудной клетки и повреждения внутренних органов.

Выехав незамедлительно на место происшествия, следственно-оперативная группа установила свидетелей причинения пострадавшему телесных повреждений. Полученная из их показаний информация дала возможность выявить подозреваемого в преступлении. Полицейские установили, что он из числа знакомых потерпевшего. Между мужчинами, живущими в соседних домах, произошёл конфликт из-за того, что потерпевший нелицеприятно выразился в адрес сожительницы злоумышленника. Выяснить отношения по телефону не удалось, договорились о личной встрече. В ходе ссоры подозреваемый достал из кармана нож и несколько раз ударил им пострадавшего в область груди.

Сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый - житель Кандалакши 1979 года рождения. По его словам, нож, направляясь на встречу, он специально не брал. В кармане нож находился на случай возможной поездки в лес за грибами.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.